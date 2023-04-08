Готовность новой дороги на улице Бутузова в Пензе составляет 95% Общество

Пенза, 8 апреля 2023. PenzaNews. Готовность новой дороги на улице Бутузова в Пензе составляет 95%. Об этом сообщил начальник городского управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Реализация проекта подходит к концу. Открыть дорогу для движения с учетом завершения всех работ и оформления необходимой документации планируем во второй половине мая», — сказал он.

По словам заместителя главного инженера ООО «Автодорога» Михаила Глаголева, в настоящее время осуществляется установка барьерных конструкций и бордюрного камня.

«Для обеспечения безопасности пешеходов организован монтаж перил по всей протяженности тротуара с той стороны, где откос насыпи превышает 2,5 метра», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, строительство объекта ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Протяженность новой автодороги составит 1 км 127 метров. Она позволит разгрузить улицу 65-летия Победы, в районе которой идет активное строительство жилых домов.

На данный момент на объекте обустроена система ливневой канализации, освещение, уложен нижний слой асфальта, сделано основание под тротуары. Учитывая близость водоема, для повышения устойчивости земляного полотна и сохранения срока службы дороги предварительно было выполнено устройство обоймы из геомембраны, обладающей гидроизоляционными свойствами.

На следующей неделе подрядчик приступит к устройству покрытия тротуаров и верхнего слоя проезжей части. Также ожидается поставка остановочных павильонов, которых на данном участке улично-дорожной сети будет четыре.