На территории Пензенской области установлен особый противопожарный режим Общество

Пенза, 9 апреля 2023. PenzaNews. Особый противопожарный режим установлен на территории Пензенской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Олег Мельниченко в минувшую субботу, 8 апреля.

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«Установить на территории Пензенской области с 8 апреля 2023 года и до особого распоряжения особый противопожарный режим», — говорится в документе.

В нем указано, что в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

«Запретить на территории Пензенской области разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных местах», — сказано в постановлении.

«Ограничить посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, а также граждан, находящихся на отдыхе в учреждениях санаторно-курортного типа и в организациях отдыха детей и их оздоровления. Запретить проводить в лесах все виды работ с использованием открытого огня, в том числе сжигание порубочных остатков», — добавляется в документе.