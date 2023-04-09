В Пензастате рассказали, сколько аспирантов, докторантов и ординаторов в Пензенской области Общество

Пенза, 9 апреля 2023. PenzaNews. Информация о численности аспирантов, докторантов и ординаторов в Пензенской области обнародована на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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«В 2022 году в аспирантуру было принято 133 человека. Среди направлений подготовки наибольшую популярность у принятых аспирантов снискали такие направления, как информатика и вычислительная техника, сельское хозяйство, управление в технических системах. На конец 2022 года численность обучающихся в аспирантуре составляла 456 человек — на 1,8% больше, чем в 2021 году; в их числе были пятеро граждан из Алжира, Йемена, Казахстана, Китая и Ливана. Из общего числа аспирантов 30,3% составляли женщины. Наибольший удельный вес аспирантов наблюдался в возрастной группе 26 лет — 20%», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в 2022 году состоялся выпуск 91 аспиранта, в 2021 — 84, из них защитили диссертацию 11 и 5 человек соответственно.

«В ординатуру в 2022 году было принято 443 человека, в их числе 263 женщины. Наиболее популярными при приеме стали специальности «Терапия» и «Стоматология общей практики». Численность ординаторов на конец 2022 года составляла 843 человека (23,3% в возрасте 25 лет)», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что в 2022 году были выпущены 365 ординаторов — на 24,1% больше, чем в 2021-м.

«В докторантуру в 2022 году было принято 2 человека, численность докторантов на конец 2022 года составляла 5 человек (на уровне 2021 года). В 2022 году один докторант закончил докторантуру с защитой диссертации, в 2021-м выпуск состоялся для 4 докторантов», — указано в тексте.