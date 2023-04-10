Олег Мельниченко дал ряд поручений, связанных с празднованием Дня Победы Общество

Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства дал ответственным лицам ряд поручений, связанных с празднованием Дня Победы.

Фото: Pnzreg.ru

«Осталось меньше месяца до Дня Победы. Дал ряд поручений, связанных с его празднованием», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в понедельник, 10 апреля.

Он подчеркнул, что традиционно главное внимание должно быть уделено ветеранам, всех необходимо поздравить лично.

По словам Олега Мельниченко, у памятной стелы в честь присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» нужно провести отдельное мероприятие, посвященное труженикам тыла.

Кроме того, глава региона напомнил о необходимости привести в порядок места захоронений и мемориалы.

Помимо этого, он поручил высадить к 9 мая как можно больше цветов и деревьев, проработать вопрос о новом сквере в Пензе.

«Предложил пригласить на празднование Дня Победы наших коллег из Таджикистана, Узбекистана, Республики Беларусь — война была общая и Победа у нас одна на всех. Также предложил пригласить ребят из Беларуси принять участие в акции «Пост №1», организовать для них экскурсии, познакомить с нашими туристическими объектами», — написал Олег Мельниченко.

«День Победы — всенародный праздник, мы должны отметить его достойно, почтить память всех павших, вспомнить всех защитников нашей Родины», — резюмировал губернатор.