Олег Мельниченко посетил Шемышейский и Пензенский районы Общество

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Шемышейский и Пензенский районы в минувший понедельник, 10 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездок глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Проверил, [...] как выполняются работы на важных объектах ЖКХ и образования. В Шемышейке по программе «Чистая вода» строим водопровод с артезианскими скважинами и двумя водонапорными башнями. Работы практически вышли на финишную прямую. Вторая скважина полностью готова. Пробу воды из нее уже отдали на экспертизу, по словам специалистов, вода мягкая. Я тоже попробовал эту воду, могу сказать, что она хорошая. Водонапорные башни тоже готовы, осталось только установить их. Муниципалитет подключит к водопроводу часть Шемышейки уже сейчас. Поддерживаю это решение, ресурс нужно использовать рационально», — написал Олег Мельниченко.

Он добавил, что также оценил ход капитального ремонта в школе села Колдаис.

«Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие образования». Вижу, что все идет в соответствии с графиком. Рабочие обшивают фасад, проводят внутреннюю отделку, обновляют сети отопления, проводку. К началу июля объект должны сдать, чтобы 1 сентября ребята могли сесть за парты в новых уютных классах», — отметил глава региона.

Кроме того, он сообщил, что на обратном пути заехал в детский лагерь «Юность», расположенный в Пензенском районе.

«Лето совсем близко, как и начало оздоровительной кампании. По программе Минпросвещения РФ строим в лагере два модульных жилых корпуса, которые позволят увеличить количество детей за одну смену на 100 человек. Работы выполнены на 25%, параллельно проводится благоустройство территории. К началу оздоровительной кампании строительство корпусов должно быть завершено», — написал губернатор.

«Все объекты находятся на моем личном контроле, ведь вопросы качества воды, образования и отдыха детей — одни из самых важных», — подчеркнул Олег Мельниченко.