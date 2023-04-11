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Временно сняты ограничения на въезд на Восточное и Ново-Западное кладбища Пензы

13:02 | 11.04.2023 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Ограничения на въезд на Восточное и Ново-Западное кладбища Пензы сняты на период с 11 по 15 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Временно сняты ограничения на въезд на Восточное и Ново-Западное кладбища Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эти меры вводятся по распоряжению главы города Александра Басенко для того, чтобы у жителей была возможность привести в порядок места захоронений своих близких», — поясняется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что с 16 апреля вновь начнут действовать требования положения об организации ритуальных услуг, содержании мест захоронений и порядке деятельности общественных кладбищ на территории Пензы, утвержденного постановлением главы администрации города №245 от 4 февраля 2004 года.

«Согласно документу, въезд на кладбище будет разрешен только катафалкам, автомобилям с лицами пожилого возраста или гражданами с ограниченными возможностями здоровья, специализированным транспортным средствам. Кроме того, передвижение разрешается в случаях установки или замены намогильных сооружений», — напоминается в сообщении.

В нем добавляется, что в настоящее время осуществляются грейдирование и отсыпка гравием тех участков, где образовались колеи.

«Вывоз мусора с территорий продолжается в ежедневном режиме. Также для удобства жителей на Ново-Западном и Восточном кладбищах установлено по пять баков с водой», — отмечается в тексте.

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