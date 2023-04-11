Олег Мельниченко вручил медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени бойцам отряда «БАРС-4» Общество

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени 17 бойцам добровольческого отряда «БАРС-4» в ходе церемонии, состоявшейся в правительстве региона во вторник, 11 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«Вручил региональные награды бойцам добровольческого отряда «БАРС-4». Они в числе первых вызвались участвовать в спецоперации, подкрепив свои стремления четкими профессиональными действиями. За плечами наших ребят солидный боевой опыт, многие раньше несли службу в горячих точках», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что «сегодня бойцы «БАРСа» в первых рядах стоят на защите мирного населения в зоне проведения СВО, днем и ночью находясь на линии соприкосновения с противником».

«С гордостью вручил им медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени. Этой награды удостоены 17 добровольцев», — сообщил Олег Мельниченко.

Губернатор также обратил внимание на то, что добровольцам и их семьям положены все меры поддержки, которые действуют в регионе для мобилизованных и контрактников.

«После небольшого отдыха дома многим из них предстоит вернуться к выполнению боевых задач. Земляки, благодарю вас за самоотверженность и отвагу! Желаю сил и терпения на вашем нелегком пути. Возвращайтесь домой с победой, живыми и здоровыми!» — резюмировал Олег Мельниченко.