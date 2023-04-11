Пензенский планетарий практически готов — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Пензенский планетарий практически готов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 11 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенский планетарий практически готов. Особо хочу отметить, что в нем будут сочетаться традиции и современность. Нам удалось воспроизвести исконный облик здания: мы по-максимуму сохранили все исторические элементы, добавив новые технологии», — написал глава региона по итогам посещения объекта культурного наследия регионального значения.

Олег Мельниченко добавил, что сердцем пензенского планетария станет Звездный зал, где, по его словам, будет установлено «самое современное оборудование среди всех планетариев страны».

Фото: Pnzreg.ru

«Группа компаний «ЦеСИС» передаст нам гагаринский тренажер. Старое оборудование мы сохранили, оно будет выставлено в качестве музейных экспонатов. Еще из нового — в здании появился цокольный этаж, где, помимо технических помещений, откроется буфет. Также планетарий будет оборудован для посещения маломобильными людьми. В целом пребывание посетителей здесь станет более комфортным и безопасным», — отметил губернатор.

Он уточнил, что строительно-монтажные работы будут завершены в июле, еще некоторое время понадобится для установки оборудования и благоустройства территории, которая плавно будет перетекать в территорию центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, где началась реконструкция.

«Получится замечательный ансамбль: планетарий и зона отдыха», — констатировал Олег Мельниченко.

«Уверен, что обновленный планетарий будет гордостью нашего региона, привлекая как пензенцев, так и жителей соседних республик и областей», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.