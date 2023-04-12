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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем космонавтики

10:52 | 12.04.2023 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем космонавтики.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем космонавтики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отечественная история развития данной отрасли богата яркими событиями и достижениями, в нее вписано немало имен выдающихся ученых, конструкторов, исследователей. И приятно осознавать, что среди этих славных людей, внесших большой вклад в освоение галактики, есть и пензенцы», — отметил спикер гордумы.

«Наш город вносил и вносит достойный вклад в развитие отечественной космической отрасли. Оборудование, которое производится на пензенских заводах, широко применяется при изготовлении космических аппаратов. И нельзя не вспомнить, что первый полет человека в космос состоялся тоже не без участия наших земляков — запуск космического корабля «Восток» был осуществлен со стартового комплекса, изготовленного на заводе «Пензхиммаш», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин пожелал пензенцам счастья, здоровья, мира, добра, ярких свершений, блестящих побед и неиссякаемой энергии.

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