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В Пензенской области в 2022 году выявлено около 1 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО

11:04 | 12.04.2023 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. 980 нарушений законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами выявлено органами прокуратуры Пензенской области в 2022 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области в 2022 году выявлено около 1 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях устранения нарушений внесено 435 представлений, по которым 308 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, в суды направлено 278 исков (заявлений), по постановлениям прокуроров 24 лица привлечено к административной ответственности, опротестовано 49 незаконных нормативных правовых актов. О недопустимости нарушения закона предостережено 13 лиц», — сказала собеседница агентства.

Она отметила также, что в прошлом году в результате прокурорского вмешательства было ликвидировано 150 несанкционированных свалок.

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