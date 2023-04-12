В Пензенском районе ликвидирован лесной пожар Общество

Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Лесной пожар на площади 0,4 га ликвидирован на территории Ахунско-Ленинского лесничества в Пензенском районе в минувший вторник, 11 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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В нем указано, что в тушении пожара принимали участие сотрудники лесопожарного центра и лесничества.

«Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: +7 (8412) 62-84-50», — добавляется в тексте.