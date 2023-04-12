23:55:42 Среда, 12 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенском районе ликвидирован лесной пожар

18:06 | 12.04.2023 | Общество

Печать

Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Лесной пожар на площади 0,4 га ликвидирован на территории Ахунско-Ленинского лесничества в Пензенском районе в минувший вторник, 11 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В Пензенском районе ликвидирован лесной пожар. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что в тушении пожара принимали участие сотрудники лесопожарного центра и лесничества.

«Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: +7 (8412) 62-84-50», — добавляется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке одежды
В Пензенской области в 2022 году выявлено около 1 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО Жительница Пензы лишилась более 230 тыс. рублей в надежде заработать на биржевой торговле
Состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области и начальника Саратовской таможни Предприниматель из Москвы обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому в Нижнем Ломове
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама