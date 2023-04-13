Олег Мельниченко обсудил с активом организации «Солдатская мать» поддержку участников СВО и их семей Общество

Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с активом организации «Солдатская мать» поддержку участников специальной военной операции и их семей в ходе встречи, которая состоялась в региональном правительстве в минувшую среду, 12 апреля.

Фото: T.me/omelnichenko

«Я хотел бы поблагодарить вас за ту большую работу, которую проводит пензенская региональная общественная организация. Вы работаете с активной общественностью, ведете группы в социальных сетях, организуете сбор и доставку гуманитарной помощи. Идет значительная поддержка наших ребят, участвующих в спецоперации», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к председателю правления организации Ольге Клейменовой, которая также возглавляет пензенский штаб Комитета семей воинов Отечества, и ее заместителю Ирине Жуковой.

«Вы прошли через самое страшное — потеряли сыновей, ваши дети погибли при исполнении воинского долга. Это величайшая трагедия в жизни, но у земли пензенской еще много сыновей, которые нуждаются в помощи, которым вы можете помочь», — подчеркнул он.

Глава региона вручил Ольге Клейменовой удостоверение члена стратегического совета Пензенской области.

«Это орган, который наряду с исполнительной и законодательной властью региона занимается разработкой стратегии социально-экономического и гуманитарного развития Пензенского региона. Попрошу Вас возглавить профильную комиссию, которая будет заниматься помощью участникам СВО и членам их семей. Моя принципиальная позиция — здесь нужны не чиновники, а активные общественники со свежим непредвзятым взглядом на проблемы», — сказал Олег Мельниченко.

«Очень рассчитываю, что Вы поможете с оценкой эффективности уже предпринятых действий, а также планируемых новых шагов по поддержке военнослужащих и членов их семей, той работы, которую мы проводим с бойцами», — добавил губернатор.

Олег Мельниченко также предложил Ольге Клейменовой возглавить в Пензенской области фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Фонд новый, создается по инициативе президента. Главная его задача — комплексное сопровождение ветеранов боевых действий, медицинская реабилитация после ранений, адаптация к мирной жизни, весь комплекс вопросов, о которых глава государства говорил в своем послании Федеральному Собранию. Вам не чужда финансово-хозяйственная деятельность, Вы занимаетесь общественной работой, общаетесь с людьми, с Вами работает целая команда. Во главе нового фонда, перед которым стоят большие задачи, на стадии становления нужен именно такой человек, а мы Вам всем поможем, в том числе с подбором специалистов», — сказал руководитель субъекта федерации.

«В наш Комитет семей воинов Отечества входят представители ветеранских, женских, молодежных организаций, члены семей погибших бойцов. Все мы люди, которые не понаслышке знают, каких усилий стоит поддержание мира в нашей стране. Мы готовы выполнять любые задачи для приближения нашей победы и помощи нашим защитникам», — цитирует Ольгу Клейменову пресс-служба облправительства.