Суд удовлетворил иск прокуратуры о передаче в федеральную собственность более 15 га земель лесного фонда Общество

Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил исковые требования прокуратуры об истребовании из незаконного чужого владения земель лесного фонда площадью более 15 га на территории Наровчатского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«В ходе прокурорской проверки исполнения законодательства о государственной и муниципальной собственности установлено, что в 1999 году постановлением правительства Пензенской области одному из совхозов Наровчатского района в безвозмездное пользование был передан земельный участок лесного фонда площадью 728 га. Через год между совхозом и Ломовским лесхозом был заключен договор безвозмездного пользования землями лесного фонда, на которых по таксационному описанию произрастали сосны возрастом 45 лет. В 2008 году право собственности на указанный участок в составе лесного участка площадью около 14 тыс. га зарегистрировано за Российской Федерацией», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии один из предпринимателей приобрел четыре ранее принадлежавших совхозу земельных участка общей площадью 33,6 га, часть границ которых, по заключению пензенского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», пересекается с границами участка государственного лесного фонда, находящегося в ведении Ломовского лесничества Пензенской области.

«Общая площадь пересечения составляет 15,4 га», — уточняется в тексте.

Из него следует, что по результатам проверки был подан иск в Арбитражный суд Пензенской области об истребовании из чужого незаконного владения земель лесного фонда и понуждении предпринимателя вернуть указанные земли в федеральную собственность.

«Решением Арбитражного суда Пензенской области исковые требования удовлетворены. Судебный акт в законную силу не вступил», — отмечается в сообщении.