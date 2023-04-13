В мэрии Пензы сообщили о старте ремонта дороги на улице Новоселов Общество

Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Работы по ремонту дороги на улице Новоселов в Пензе стартуют в четверг, 13 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«Специализированная техника приступит к ремонту участка от улицы Ульяновской до остановки «Озеро». Будет выполнено фрезерование старого покрытия с последующей асфальтировкой», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что перекрывать движение транспорта на ремонтируемом участке не планируется.

«Однако в связи с работой техники возможны заторы. Автовладельцев просят предусмотреть дополнительное время для выезда из микрорайона Заря, а также не оставлять свои автомобили на проезжей части в зоне ремонта дороги», — отмечается в сообщении.