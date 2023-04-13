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Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Вадинский район

17:39 | 13.04.2023 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Вадинский район в четверг, 13 апреля.

Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Вадинский район

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона проконтролировал ход капитального ремонта филиала культурно-досугового центра в селе Ягановка, на который в рамках реализации национального проекта «Культура» на условиях софинансирования выделено 11 млн. рублей. Работы стартовали в феврале, на данный момент выполнено около 40% от запланированного объема.

При осмотре здания Олег Мельниченко уделил особое внимание вопросу обеспечения пожарной безопасности объекта.

«Думаю, что после капитального ремонта досуговый центр будет востребован, жизнь здесь будет кипеть», — отметил он.

Затем губернатор посетил пункт сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

Волонтеры рассказали Олегу Мельниченко о своей работе по содействию в поиске и закупке оборудования, технических средств и продовольствия по запросу командиров военных подразделений из зоны СВО, а также по отправке именных посылок от родных и близких.

Губернатор поблагодарил активистов за их деятельность и вручил благодарственные письма.

«Для вас нет чужой беды. Спасибо вам за то, что вы делаете», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что при необходимости волонтерам будет оказана дополнительная помощь.

«Все, что в наших возможностях, сделаем», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

В продолжение рабочей поездки губернатор осмотрел цех, где выпускается кисломолочная продукция под брендовым названием «Аленушка».

Он поручил оказать предпринимателю содействие в реализации производимого продукта.

«Надо активнее продвигать его, помочь с расширением возможностей продажи в Пензе», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.

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