Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Вадинский район
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Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Вадинский район в четверг, 13 апреля.
Фото: Pnzreg.ru
Глава региона проконтролировал ход капитального ремонта филиала культурно-досугового центра в селе Ягановка, на который в рамках реализации национального проекта «Культура» на условиях софинансирования выделено 11 млн. рублей. Работы стартовали в феврале, на данный момент выполнено около 40% от запланированного объема.
При осмотре здания Олег Мельниченко уделил особое внимание вопросу обеспечения пожарной безопасности объекта.
«Думаю, что после капитального ремонта досуговый центр будет востребован, жизнь здесь будет кипеть», — отметил он.
Затем губернатор посетил пункт сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.
Волонтеры рассказали Олегу Мельниченко о своей работе по содействию в поиске и закупке оборудования, технических средств и продовольствия по запросу командиров военных подразделений из зоны СВО, а также по отправке именных посылок от родных и близких.
Губернатор поблагодарил активистов за их деятельность и вручил благодарственные письма.
«Для вас нет чужой беды. Спасибо вам за то, что вы делаете», — сказал он.
Олег Мельниченко добавил, что при необходимости волонтерам будет оказана дополнительная помощь.
«Все, что в наших возможностях, сделаем», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.
В продолжение рабочей поездки губернатор осмотрел цех, где выпускается кисломолочная продукция под брендовым названием «Аленушка».
Он поручил оказать предпринимателю содействие в реализации производимого продукта.
«Надо активнее продвигать его, помочь с расширением возможностей продажи в Пензе», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.