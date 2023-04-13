В Пензенской области обнаружено новое место гнездования скопы Общество

Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Новое для региона место гнездования скопы, внесенной в Красную книгу России, обнаружено в окрестностях поселка Муравьевка Пензенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«В Пензенской области, по экспертной оценке, численность скопы — 3-4 гнездящиеся пары и 5-6 одиночных летне-кочующих птиц с умеренной тенденцией увеличения», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в регионе изначально отмечали единичные встречи этой крупной хищной птицы в долине реки Суры и предполагали наличие гнездящихся пар, однако не находили мест гнездования.

«И только с созданием Пензенского водохранилища [в 1978 году] встречи этого вида стали постоянными. В 1995 году была обнаружена первая гнездящаяся пара на Пензенском водохранилище. С этого времени в период гнездования одиночные птицы были отмечены на Вадинском водохранилище (Вадинский район), Селитбенском озере (Кузнецкий район) и в долине реки Суры (Городищенский, Лунинский, Никольский, Пензенский районы). В последнее десятилетие ежегодное присутствие гнездящихся пар сохраняется на Пензенском водохранилище», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что скопа прилетает в Пензенскую область в первой половине апреля.

«Населяет берега рек, озер и водохранилищ. Гнездится как непосредственно на водоемах, выбирая для этого сухостойные стоящие в воде деревья, так и на значительном удалении от них. Питается разнообразной рыбой», — отмечается в пресс-релизе.