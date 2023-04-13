Олег Мельниченко посетил социально значимые учреждения в Спасском районе Общество

Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Спасский район посетил социально значимые учреждения, которые были отремонтированы по его поручению.

Фото: Pnzreg.ru

В селе Дубровки он осмотрел здание филиала культурно-досугового центра.

В рамках программы «Развитие культуры и туризма в Пензенской области на 2014–2024 годы» там были выполнены электромонтажные работы, заменены окна и двери, отремонтированы системы отопления, водоснабжения и водоотведения, обновлены запасные выходы, входная группа. Планируется приобрести зрительские кресла, одежду сцены и световое оборудование.

Вместе с тем в учреждении нет звукового оборудования, не хватает шкафов, столов и стульев для библиотеки.

Олег Мельниченко распорядился направить на дополнительное оснащение объекта 1 млн. рублей.

Также в селе Дубровки губернатор проверил ход ремонта школы, которая, как ожидается, примет учеников 1 сентября.

В Спасске, куда затем отправился глава региона, в рамках госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» отремонтированы фасад и крыша детского дома, укреплены несущие конструкции фундамента.

В настоящее время в учреждении, которое является единственным детским домом в Пензенской области, проживают 62 ребенка, 29 из них — с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба регионального правительства.