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Глава Пензы проверил благоустройство территорий по пути следования участников акции «Бессмертный полк»

13:30 | 14.04.2023 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко утром в пятницу, 14 апреля, проверил благоустройство территорий, которые находятся по пути следования участников акции «Бессмертный полк».

Глава Пензы проверил благоустройство территорий по пути следования участников акции «Бессмертный полк»

Фото: Penza-gorod.ru

Как отмечается в сообщении пресс-службы мэрии, в ходе осмотра он высказал ряд замечаний, которые в основном касались состояния пешеходных и зеленых зон, остановочных павильонов, опор наружного освещения, а также территорий, прилегающих к объектам потребительского рынка.

«Так, на улице Карпинского и проспекте Победы градоначальник поручил управлению содействия развития малого и среднего предпринимательства провести работу с собственниками торговых павильонов по наведению чистоты на прилегающих участках, владельцам ряда магазинов рекомендовать отремонтировать входные группы. На улице Коммунистической глава города поставил задачу ликвидировать надписи на фасадах многоквартирных домов и электрощитах», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что Александр Басенко поручил организовать уборку в скверах «Три гвоздики», «Пионерский», Бессмертного полка и вблизи магазина «Буратино».

По его словам, приведение в порядок знаковых мест города к 9 мая является первоочередной задачей.

«Тысячи горожан станут участниками праздничных мероприятий, в том числе присоединятся к шествию «Бессмертного полка», чтобы отдать дань памяти погибшим воинам. Годовщину Великой Победы мы обязаны встретить достойно», — отметил Александр Басенко.

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