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В Пензе подвели первые итоги деятельности отряда содействия полиции «Тигр»

17:45 | 14.04.2023 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2023. PenzaNews. Первые итоги деятельности отряда содействия полиции «Тигр» подведены в ходе состоявшегося в правительстве Пензенской области мероприятия, в котором принял участие губернатор Олег Мельниченко.

В Пензе подвели первые итоги деятельности отряда содействия полиции «Тигр». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отметил глава региона, несмотря на то, что «Тигр» — молодая организация, она уже внесла серьезный вклад в обеспечение правопорядка.

«Сегодня подвели первые итоги работы отряда. Благодаря ему с начала года удалось пресечь почти 600 административных правонарушений и 10 преступлений», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 14 апреля.

При этом губернатор акцентировал внимание на том, что «не цифры главное».

«Нам хотелось сделать что-то такое, что имело бы, с одной стороны, исторические корни, а с другой, отвечало бы современным реалиям. Хочу с гордостью сказать, что это удалось. «Тигр» — это больше, чем просто отряд содействия полиции. Для «тигрят» регулярно проводят уроки самообороны, занятия по пожарной безопасности, по оказанию первой помощи, по военно-патриотическому воспитанию. В отряде есть элементы самоуправления. Навыки самоорганизации обязательно пригодятся в дальнейшей жизни», — подчеркнул глава региона.

Комментируя итоги прошедшего мероприятия, Олег Мельниченко сообщил, что предложил привлекать к военно-патриотическому воспитанию бойцов, вернувшихся из зоны СВО, а также пригласил участников отряда принять участие в параде, который пройдет в Пензе в День Победы.

«В этом году подразделения отряда будут созданы во всех районах области. Начало положено, желаю дальнейших успехов!» — резюмировал губернатор.

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