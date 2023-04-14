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Пензенская полиция готова обеспечить общественный порядок во время празднования Пасхи

18:00 | 14.04.2023 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2023. PenzaNews. Полиция Пензенской области готова обеспечить общественный порядок во время празднования Пасхи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Пензенская полиция готова обеспечить общественный порядок во время празднования Пасхи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятия, посвященные празднику Пасхи, пройдут в 179 религиозных объектах в 123 населенных пунктах Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в праздничных мероприятиях, как ожидается, примут участие более 23 тыс. человек.

«К обеспечению правопорядка будет привлечено 429 сотрудников полиции, в том числе и резерв, а также сотрудники Росгвардии и 244 представителя общественных объединений правоохранительной направленности», — уточняется в тексте.

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