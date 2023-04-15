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В Заречном участники конкурса «Мой дом, мой двор» посадят деревья и кустарники

10:50 | 15.04.2023 | Общество

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Заречный, 15 апреля 2023. PenzaNews. Представители муниципального предприятия «КБУ» доставили саженцы деревьев и декоративных кустарников участникам конкурса «Мой дом, мой двор», который пройдет в Заречном Пензенской области в 14-й раз. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Заречном участники конкурса «Мой дом, мой двор» посадят деревья и кустарники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в 2023 году в рамках конкурса во дворах Заречного будет высажено 216 саженцев декоративных кустарников и 15 саженцев деревьев», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что в рамках конкурса летом в микрорайонах города будут проводиться праздники двора.

«В этот раз они будут посвящены 65-летию образования Заречного», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что также запланированы еженедельные рабочие встречи главы города Олега Климанова с жителями на дворовых территориях.

«Итоги конкурса будут подведены в канун празднования юбилея города», — добавляется в тексте.

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