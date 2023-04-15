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Начата проверка по факту приватизации земельных участков в Ахунах и их реализации частному лицу

11:04 | 15.04.2023 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту приватизации земельных участков в микрорайоне Ахуны города Пензы в 2014–2019 годах и их дальнейшей реализации частному лицу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Начата проверка по факту приватизации земельных участков в Ахунах и их реализации частному лицу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В средствах массовой информации распространены сведения о возможно незаконной передаче земельных участков в микрорайоне Ахуны в частную собственность. В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области на основании материалов, направленных органами прокуратуры, проводится процессуальная проверка по факту приватизации в период с 2014 по 2019 год земельных участков в Ахунах и их дальнейшей реализации частному лицу», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в ходе проверки будет дана правовая оценка законности заключенного договора, а также действий должностных лиц органов исполнительной власти региона, ответственных за распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пензенской области.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.

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