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Глава Пензы встретился с представителями бизнеса, осуществляющего деятельность на улице Московской

11:37 | 15.04.2023 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко встретился с представителями бизнеса, осуществляющего деятельность в верхней части улицы Московской, чтобы разъяснить, каким образом планируется организовать подъезд к объектам потребительского рынка на участке от улицы Кураева до улицы Карла Маркса, который после капитального ремонта стал пешеходным.

Глава Пензы встретился с представителями бизнеса, осуществляющего деятельность на улице Московской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с тем, что водители зачастую нарушают требования знака «Пешеходная зона», в настоящее время назрела необходимость упорядочить движение автотранспортных средств», — сказал он.

Александр Басенко довел до собравшихся информацию о планируемых мерах по ограничению проезда и о том, как будет осуществляться загрузка товаров.

По его словам, предполагается, что представители бизнес-сферы будут пользоваться специальными пультами управления от ограничивающих устройств.

«Важно обеспечить транспортную доступность и для пензенцев, проживающих в верхней части улицы Московской. Ограничительные меры будут введены только после решения всех организационных вопросов», — цитирует главу города пресс-служба мэрии.

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