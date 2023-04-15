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В Пензе стартовали ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

13:33 | 15.04.2023 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2023. PenzaNews. Ремонтные работы, запланированные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», стартовали в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Пензе стартовали ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пятницу, 14 апреля, подрядная организация «Пензадорстрой» приступила к ремонту проезжей части и тротуаров по улице Дизельной и примыкающему к ней 3-му проезду Бурмистрова. На начальном этапе выполняется фрезеровка старого асфальтового покрытия», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что протяженность ремонтируемого участка составляет 556 метров, площадь проезжей части — более 14 тыс. кв. метров, тротуаров — почти 4,5 тыс. кв. метров.

«Общая стоимость ремонта составит более 45 млн. рублей», — добавляется в сообщении.

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