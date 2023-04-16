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Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи

10:40 | 16.04.2023 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для миллионов россиян это яркое и радостное событие, которое укрепляет их на жизненном пути, вызывает самые добрые чувства, символизирует победу жизни над смертью», — отметил глава региона.

Он добавил, что пасхальные дни наполняют души верующих надеждой, даруют неиссякаемые силы для преодоления трудностей, свершения добрых дел.

«Это время духовного обновления, когда все сердца обращаются к ценностям милосердия, заботы, сострадания, любви. Чудо Воскресения учит умению стойко встречать любые невзгоды, сохранять душевную теплоту», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор Пензенской области пожелал всем крепкого здоровья, согласия, взаимопонимания, мира и благополучия.

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