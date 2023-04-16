Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с праздником Пасхи Общество

Пенза, 16 апреля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

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«Дорогие земляки, православные христиане, сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Этот великий праздник вселяет в нас глубокую веру в божественную милость, наполняя сердца и души пасхальным ликованием и милосердием. Он обращает нас к наивысшим ценностям, помогая по-особому ощутить удивительную красоту окружающего мира», — отметил он.

Владимир Мутовкин пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, успехов в делах, благоденствия и любви.

«Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь надежды и веры! Пусть радость Светлой Пасхи вдохновит вас на благие дела и придаст силы для новых свершений!» — добавил председатель пензенской гордумы.