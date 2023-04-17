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В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 29 нетрезвых водителей

09:54 | 17.04.2023 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2023. PenzaNews. 29 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 14 по 16 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 29 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 30 получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается также, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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