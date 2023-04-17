В Пензенской области за один день ликвидировали два лесных пожара Общество

Пенза, 17 апреля 2023. PenzaNews. Два лесных пожара ликвидировано в Пензенской области в минувшую пятницу, 14 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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Из него следует, что один пожар на площади 1,5 га был обнаружен на территории Ахунско-Ленинского лесничества, другой — в Ломовском лесничестве, его площадь составила 0,4 га.

В тексте уточняется, что в тушении пожаров принимали участие сотрудники лесопожарного центра и лесничеств.

«Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: +7 (8412) 62-84-50», — добавляется в сообщении.