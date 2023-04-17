Олег Мельниченко сообщил об атаке ботов на свой Telegram-канал Общество

Пенза, 17 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке ботов на свой Telegram-канал.

Фото: Pnzreg.ru

«Неоднократно говорил, что уделяю огромное внимание своим соцсетям. Это давно один из наиболее важных и значимых способов коммуникации между нами. Более того, который приносит реальные плоды в виде тех или иных решенных проблем жителей. Стараюсь тщательно отслеживать все темы: что вызывает больший интерес у вас, что меньший. Разумеется, вижу и все атаки ботов на мой канал. Последняя случилась буквально вчера. Удивительно, но кто-то думает, что таким способом как-то повлияет на политику, проводимую в Пензенской области. Тут особо и комментировать нечего», — написал глава региона в Telegram-канале в понедельник, 17 апреля.

Он отметил, что «подобные провокации уже имели место раньше».

«Понятно, что это не случайность, а вполне спланированная диверсия. Но как тогда все их потуги не дали никакого эффекта, так и сейчас не дадут. Боты уже отписываются, канал продолжит функционировать в старом режиме, чтобы вы первыми узнавали все новости нашего региона», — добавил Олег Мельниченко.