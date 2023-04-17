21:12:42 Понедельник, 17 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко сообщил об атаке ботов на свой Telegram-канал

16:30 | 17.04.2023 | Общество

Печать

Пенза, 17 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке ботов на свой Telegram-канал.

Олег Мельниченко сообщил об атаке ботов на свой Telegram-канал

Фото: Pnzreg.ru

«Неоднократно говорил, что уделяю огромное внимание своим соцсетям. Это давно один из наиболее важных и значимых способов коммуникации между нами. Более того, который приносит реальные плоды в виде тех или иных решенных проблем жителей. Стараюсь тщательно отслеживать все темы: что вызывает больший интерес у вас, что меньший. Разумеется, вижу и все атаки ботов на мой канал. Последняя случилась буквально вчера. Удивительно, но кто-то думает, что таким способом как-то повлияет на политику, проводимую в Пензенской области. Тут особо и комментировать нечего», — написал глава региона в Telegram-канале в понедельник, 17 апреля.

Он отметил, что «подобные провокации уже имели место раньше».

«Понятно, что это не случайность, а вполне спланированная диверсия. Но как тогда все их потуги не дали никакого эффекта, так и сейчас не дадут. Боты уже отписываются, канал продолжит функционировать в старом режиме, чтобы вы первыми узнавали все новости нашего региона», — добавил Олег Мельниченко.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице правоохранительных органов» и лишилась более 500 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом
До двух лет лишения свободы может получить житель села Сорокино, угрожавший соседу убийством В Сердобском районе опрокинулась иномарка, пострадала девушка
Бизнес-омбудсмен Михаил Лисин проведет прием предпринимателей 18 апреля В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама