Владимир Мутовкин провел очередной прием жителей Пензы Общество

Пенза, 17 апреля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в понедельник, 17 апреля.

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Горожане обратились к спикеру представительного органа муниципального образования с насущными вопросами.

Так, жительница многоквартирного дома, расположенного в центре Пензы, рассказала Владимиру Мутовкину о необходимости асфальтировки внутриквартальной дороги на улице Суворова.

Еще одно обращение носило личный характер — женщине требовалась юридическая консультация.

Во время приема всем обратившимся были даны необходимые разъяснения, сообщает пресс-служба гордумы.