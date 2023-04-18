В «Спутнике» на набережной и тропе здоровья продолжаются работы по благоустройству Общество

Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Традиционные весенние работы по уборке и благоустройству территорий продолжаются в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

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«По всей набережной и тропе здоровья активно идут весенние восстановительные работы. Сотрудники «Парка Спутника» реконструируют причалы, обновляют тротуарную и декоративную плитку, красят скамейки и клумбы», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

В нем отмечается, что на фонтанной площади уже приведены в порядок места для зрителей амфитеатра.

«Все работы должны завершиться к началу сезона летних мероприятий, чтобы у жителей и гостей микрорайона оставались приятные впечатления от «Спутника», — сказано в тексте.