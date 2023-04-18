Олег Мельниченко поручил ускорить открытие в Пензе нового асфальтобетонного завода Общество

Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ускорить открытие в Пензе нового асфальтобетонного завода.

Фото: Pnzreg.ru

«Нужно ускоряться по открытию асфальтобетонного завода. Чтобы не выходить из намеченных сроков, чтобы в следующем году мы закрывали потребности Пензы в асфальтобетонной смеси. Для областного центра очень важно, чтобы был собственный завод», — сказал он в ходе заседания регионального правительства, которое состоялось во вторник, 18 апреля.

В свою очередь глава Пензы Александр Басенко сообщил, что контейнеры с заводским оборудованием прибудут в регион в начале мая, в настоящее время ведется процесс оформления документации на участок под производство.

По его словам, техника, которая должна использоваться для укладки асфальта, уже опробована в работе на улице Новоселов, откуда часто поступали жалобы местных жителей на разбитую дорогу.

«Вместо ямочного ремонта сплошным полотном кладем асфальт. Думаю, что жалоб больше не будет. Выезд из Зари в сторону центра города приводим в нормативное состояние», — цитирует Александра Басенко пресс-служба облправительства.