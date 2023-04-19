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Прямой пригородный поезд впервые свяжет Пензу и Саранск

13:21 | 19.04.2023 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Прямой пригородный поезд впервые начнет курсировать между Пензой и Саранском с 28 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Прямой пригородный поезд впервые свяжет Пензу и Саранск. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 28 апреля между столицами Пензенской области и Республики Мордовия начнет курсировать прямой межрегиональный пригородный поезд «Сурская стрела». Расписание экспресса составлено так, чтобы жители одного региона могли отправиться на выходные в другой», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что поезд будет отправляться из Саранска по пятницам, субботам и воскресеньям в 15.55, в Пензу он будет прибывать в 18.35; из Пензы экспресс будет отправляться по субботам, воскресеньям и понедельникам в 8.42, прибывать в Саранск он будет в 11.41.

В тексте указано также, что поезд будет останавливаться на станциях Рузаевка, Булычево, Лунино, Грабово и Бессоновка.

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