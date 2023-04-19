Олег Мельниченко принял участие в торжественных проводах пензенских призывников к месту службы Общество

Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественных проводах 50 призывников, которые отправятся в Ленинградскую область, где будут проходить срочную службу в сухопутных и воздушно-космических войсках.

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие состоялось на сборном пункте Пензенской области в среду, 19 апреля.

«Сразу хочу сказать, чтобы исключить любые информационные спекуляции — направление военнослужащих срочной службы в зону проведения СВО не предполагается», — подчеркнул глава региона.

«Вы будете проходить службу на территории Российской Федерации, осваивая военные специальности, которые пригодятся вам потом в дальнейшей жизни», — добавил он.

Олег Мельниченко выразил уверенность, что каждый призывник подготовлен к выполнению своего конституционного долга морально и физически.

«У вас не должно возникнуть трудностей при прохождении курса молодого бойца и в дальнейших мероприятиях, предусмотренных уставом. Призывников из Пензенской области всегда отличали дисциплина, ответственность, стремление к освоению армейских знаний и навыков в полном объеме. [...] У нас нет сомнений, мы будем гордиться новобранцами весеннего призыва 2023 года», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.