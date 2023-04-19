В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня создания Главного управления контрразведки «Смерш» Общество

Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня создания Главного управления контрразведки «Смерш», состоялось в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в среду, 19 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Сотрудников и ветеранов военной контрразведки поздравил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Работа советских контрразведчиков — это пример дисциплины, организованности, высочайшего интеллектуального и профессионального уровня, смелости, принципиальности и беспристрастности, верности Отечеству и беспощадности к врагу. Эти качества и сегодня характеризуют лучших представителей органов государственной безопасности», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

По мнению губернатора, вклад пензенских контрразведчиков в Победу в Великой Отечественной войне неоценим. Чекисты задержали и обезвредили более 60 парашютистов-диверсантов, с помощью перевербованных немецких агентов было проведено несколько успешных операций, позволивших в течение длительного времени дезинформировать противника.

Олег Мельниченко провел параллели между минувшими годами и сегодняшним днем, напомнив, что против России силами Запада и руками украинских неонацистов ведется гибридная война.

Губернатор отметил, что изменились технические средства, но цели остались прежними — ослабить и разрушить страну. Поэтому, подчеркнул глава региона, противодействие шпионам и диверсантам, борьба с изменниками Родины приобретают особое значение.