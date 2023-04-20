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Олег Мельниченко утвердил 11 членов нового состава Общественной палаты Пензенской области

13:22 | 20.04.2023 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты Пензенской области».

Олег Мельниченко утвердил 11 членов нового состава Общественной палаты Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В список из 11 человек вошли:

Денис Абрамов, заместитель директора по развитию и спецпроектам ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс»;

Ольга Клейменова, индивидуальный предприниматель, председатель пензенской региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать»;

Юрий Краснов, заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке многофункционального молодежного центра Пензенской области, руководитель пензенского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

Олег Кухарев, ректор Пензенского государственного аграрного университета;

митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, глава Пензенской митрополии Русской православной церкви;

Артем Павлихин, директор пензенского государственного краеведческого музея;

Владимир Подобед, председатель пензенской областной торгово-промышленной палаты;

Глеб Синцов, проректор по международной деятельности, профессор кафедры «Частное и публичное право» Пензенского государственного университета;

Асиат Уразаев, муфтий Централизованного духовного управления мусульман Пензенской области;

Анатолий Цыкалов, методист учебно-методического отдела пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, председатель областной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Оксана Чубарь, директор ГТРК «Пенза».

Общественная палата Пензенской области состоит из 33 человек.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в ближайшее время 11 граждан будут утверждены Законодательным собранием Пензенской области по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

После этого члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и Заксобранием, определят еще 11 членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории региона.

Ожидается, что первое заседание Общественной палаты Пензенской области в новом составе состоится в июне.

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