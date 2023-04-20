Олег Мельниченко утвердил 11 членов нового состава Общественной палаты Пензенской области Общество

Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты Пензенской области».

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В список из 11 человек вошли:

Денис Абрамов, заместитель директора по развитию и спецпроектам ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс»;

Ольга Клейменова, индивидуальный предприниматель, председатель пензенской региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать»;

Юрий Краснов, заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке многофункционального молодежного центра Пензенской области, руководитель пензенского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

Олег Кухарев, ректор Пензенского государственного аграрного университета;

митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, глава Пензенской митрополии Русской православной церкви;

Артем Павлихин, директор пензенского государственного краеведческого музея;

Владимир Подобед, председатель пензенской областной торгово-промышленной палаты;

Глеб Синцов, проректор по международной деятельности, профессор кафедры «Частное и публичное право» Пензенского государственного университета;

Асиат Уразаев, муфтий Централизованного духовного управления мусульман Пензенской области;

Анатолий Цыкалов, методист учебно-методического отдела пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, председатель областной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Оксана Чубарь, директор ГТРК «Пенза».

Общественная палата Пензенской области состоит из 33 человек.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в ближайшее время 11 граждан будут утверждены Законодательным собранием Пензенской области по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

После этого члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и Заксобранием, определят еще 11 членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории региона.

Ожидается, что первое заседание Общественной палаты Пензенской области в новом составе состоится в июне.