Олег Мельниченко поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления Общество

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

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«Значение вашей плодотворной деятельности в укреплении социально-экономического потенциала Пензенской области, повышении качества жизни людей трудно переоценить. Именно к работникам муниципалитетов прежде всего обращаются пензенцы со своими проблемами», — отметил глава региона.

Он добавил, что перед муниципальными служащими стоит стратегическая задача — дальнейшее совершенствование социальной инфраструктуры городов и сел, надежное функционирование сферы ЖКХ, благоустройство территорий.

«Для ее успешного решения необходимы обширные знания, компетентность, ответственное отношение к делу, опыт, целеустремленность и энергия. И вы в полной мере обладаете этими замечательными качествами», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко поблагодарил работников и ветеранов органов местного самоуправления за вклад в развитие Пензенской области и пожелал им крепкого здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов.