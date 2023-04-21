Владимир Мутовкин поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления Общество

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления.

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«Уважаемые работники органов местного самоуправления! Дорогие коллеги! Сердечно поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником! От вашей работы во многом зависит не только решение проблем горожан, но и также комфорт и порядок в областном центре. С уверенностью могу сказать, что коллектив муниципальных служащих нашего города — это крепкая слаженная команда профессионалов, умеющих гибко реагировать на происходящие перемены, грамотно и оперативно решать сложные вопросы», — отметил Владимир Мутовкин.

Он поблагодарил работников органов местного самоуправления за искреннее служение выбранной профессии и плодотворную работу.

«Убежден, что компетентность и ответственный подход к делу позволят и впредь с успехом решать все стоящие перед вами задачи. Верю, что вместе с вами мы сделаем все, чтобы наш любимый город стал еще лучше, краше и комфортнее», — подчеркнул спикер гордумы.

«Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, упорства в достижении целей, неисчерпаемой энергии и успехов в труде на благо родного города, края и Отечества! Пусть слова искренней благодарности от ваших земляков станут достойной наградой за ваш нелегкий, но столь нужный труд», — пожелал Владимир Мутовкин.