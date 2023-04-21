В Пензенской области установлено требование к цветовой гамме такси Общество

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 8-й очередной сессии большинством голосов поддержали законопроект, который устанавливает требование к цветовой гамме кузова легкового такси: автомобили должны быть белыми.

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Как отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин, в регионе существует два кластера субъектов, осуществляющих перевозки легковым такси — таксопарки, которые приобретают в собственность или берут в лизинг новые машины, и арендаторы, которые предоставляют возможность владельцам автомобилей передать свое транспортное средство в аренду.

По его словам, таксопарки оказывают более качественную услугу, но при этом несут большие экономические издержки по организации безопасности процесса перевозок.

«Введение указанного требования [к цветовой гамме такси] ограничит допуск на рынок такси автомобилей граждан, не являющихся перевозчиками с организованным безопасным пеpевозочным процессом и использующих для перевозки личный автомобиль в качестве дополнительного заработка. Тем самым рынок перевозок легковым такси становится более профессиональным. Вводя требование к автомобилю легкового такси по наличию белой цветовой гаммы кузова, осуществляется поддержка таксопарков и ограничиваются возможности арендаторов автомобилей», — цитирует Алексея Костина пресс-служба регионального парламента.

Как указано в проекте закона, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Требование к цветовой гамме кузова автомобиля не применяется в отношении легковых такси до окончания срока действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, выданного до дня вступления закона в силу.