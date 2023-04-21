Пензенские депутаты внесли изменения в законы, регулирующие предоставление льгот и мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей Общество

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 8-й очередной сессии внесли изменения в законы, регулирующие предоставление льгот и мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.

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«В настоящее время на территории региона от уплаты транспортного налога освобождены принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции военнослужащие, к которым отнесены: призванные на военную службу по мобилизации; проходящие военную службу в ВС РФ по контракту; а также заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. [...] Проектом закона предлагается дополнить перечень льготополучателей лицами, проходящими военную службу в войсках национальной гвардии РФ. Кроме того, [предлагается] продлить действие данной льготы на налоговый период 2023 года. Таким образом, военнослужащие будут освобождены от уплаты налога в 2024 году, бойцы нацгвардии — в 2023 и 2024 годах. Соответствующие изменения будут закреплены в законе «O введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Законодательного собрания региона в пятницу, 21 апреля.

В нем добавляется, что на членов семей контрактников и бойцов национальной гвардии РФ, принимающих участие в СВО, распространяется действие закона «O мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области».

«Уточнены категории граждан РФ из числа участников СВО, кому предоставляются льготы в области физической культуры и спорта, а также поддержка в системе образования. В этой связи изменения внесены в законы «О физической культуре и спорте в Пензенской области» и «Об образовании в Пензенской области», — сказано в тексте.