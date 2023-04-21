В Пензенской области учреждены два новых почетных звания Общество

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Два новых почетных звания — «Заслуженный работник дорожного хозяйства Пензенской области» и «Почетный волонтер Пензенской области» — учреждены в регионе. Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного собрания в ходе 8-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 21 апреля.

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Первое звание будет присваиваться высокопрофессиональным работникам организаций дорожного хозяйства за их личный вклад в развитие дорожного хозяйства и обеспечение сохранности дорог, за заслуги в производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных технологий.

Второе звание смогут получить граждане, которые внесли вклад в формирование позитивного имиджа добровольчества в Пензенской области, сообщается на сайте регионального парламента.