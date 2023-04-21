В Пензенской области выделят дополнительные путевки в лагеря для 2 тыс. 150 детей участников СВО Общество

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Дополнительные путевки в летние лагеря для 2 тыс. 150 детей участников специальной военной операции будут выделены в Пензенской области в текущем году. Соответствующий законопроект рассмотрен депутатами Законодательного собрания региона в ходе 8-й очередной сессии, которая состоялась в пятницу, 21 апреля.

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«В категорию попадают дети, чьи родители стали участниками специальной военной операции. Отдых предоставят в период летних школьных каникул во всех загородных оздоровительных лагерях Пензенской области. Продолжительность смены — 21 день», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Законодательного собрания.

«По предварительному мониторингу, в летнюю оздоровительную кампанию 2023 года на отдых [...] планируется направить дополнительно 2 тыс. 150 детей граждан – участников специальной военной операции», — приводятся в сообщении слова и.о. министра образования Пензенской области Алексея Фомина.

В тексте указано также, что предоставление путевок планируется осуществлять в рамках субвенции муниципальным образованиям на исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации и обеспечению отдыха детей.