Ярмарка для дачников и садоводов пройдет у пензенского «Коллажа» 29 апреля Общество

Пенза, 22 апреля 2023. PenzaNews. Ярмарка для дачников и садоводов будет организована в рамках фестиваля «АгроFest», который состоится вблизи торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» в Пензе в субботу, 29 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Цель мероприятия — обеспечить горожан всем необходимым для проведения садовых и дачных работ и комфортного загородного отдыха», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что на ярмарке можно будет приобрести саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду, удобрения, средства защиты растений, инвентарь, а также продукты питания.

«На фестивале для горожан будут организованы консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур, мастер-классы», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что посетителей ярмарки ждет развлекательная программа.