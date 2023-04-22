В конце 2022 года в среднем на одного жителя Пензенской области приходилось 33,6 кв. метра общей площади жилых помещений Общество

Пенза, 22 апреля 2023. PenzaNews. 33,6 кв. метра общей площади жилых помещений приходилось в среднем на одного жителя Пензенской области по состоянию на конец 2022 года, годом ранее показатель был ниже — 32,5 кв. метра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область занимает лидирующую позицию по показателю средней обеспеченности населения жильем среди регионов Приволжского федерального округа», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на конец 2022 года жилищный фонд Пензенской области составлял 41,9 млн. кв. метров, рост за год — 1,3%.

«Городской жилищный фонд составляет 66%, [...] сельский — 34%. В частной собственности находится 95% жилищного фонда, остальные 5% составляют муниципальный и государственный», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что на конец 2022 года жилищный фонд Пензенской области включал 281,2 тыс. индивидуальных, 25,9 тыс. многоквартирных и 3,1 тыс. блокированных жилых домов.

«Жилищный фонд насчитывает 734,8 тыс. квартир. Средний размер одной квартиры составил 57 кв. метров. В структуре квартир по количеству комнат на протяжении ряда лет преобладают двухкомнатные, их доля составляет 40% от общего числа квартир, на долю однокомнатных приходится 27%, трехкомнатных — 28%, четырехкомнатных и более — 5%», — указано в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что в основном жилищный фонд Пензенской области представлен кирпичными и деревянными домами — 43% и 31% от общей площади жилищного фонда соответственно, на панельные приходится 10%, оставшиеся 16% выполнены из других материалов.

«Доля жилья, оборудованного одновременно всеми видами благоустройства — водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом и напольными плитами, в общей площади жилищного фонда составляет 68,9%, в городских поселениях — 76,9%, в сельской местности — 53,3%. Дома, построенные после 1995 года, составляют 35% жилищного фонда Пензенской области, 33% — дома старше 1971 года [постройки]», — уточняется в сообщении.