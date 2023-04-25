За три дня на пензенских дорогах задержаны 45 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. 45 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 21 по 23 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону во вторник, 25 апреля.

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В нем указано, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 35 получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается также, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.