Полиция разыскивает водителя автобуса, который врезался в автомобиль в Пензе и скрылся Общество

Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя автобуса, который врезался в автомобиль «Mazda» в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №138 на проспекте Победы 23 апреля в 14.35.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, допустил наезд на автомобиль «Mazda», после чего с места происшествия скрылся. В результате происшествия пассажир автомобиля «Mazda» получила телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-91-26, 59-90-47, 59-90-02 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.