Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма Общество

Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма.

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«Законотворческой деятельности государство неизменно уделяет приоритетное внимание. Устремленность к созиданию, профессионализм, обширные знания, компетентность, политический опыт депутатского корпуса способствуют созданию эффективной законодательной базы, которая способствует обеспечению верховенства права, динамичному развитию гражданского общества, достижениям в экономике и социальной сфере, повышению качества жизни людей», — отметил глава региона.

«Убежден, что парламентарии всегда будут в авангарде преобразований, направленных на дальнейшее обеспечение безопасности, укрепление потенциала великой Родины и ее международного авторитета», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.