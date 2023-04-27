19:00:22 Четверг, 27 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма

09:46 | 27.04.2023 | Общество

Печать

Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма.

Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Законотворческой деятельности государство неизменно уделяет приоритетное внимание. Устремленность к созиданию, профессионализм, обширные знания, компетентность, политический опыт депутатского корпуса способствуют созданию эффективной законодательной базы, которая способствует обеспечению верховенства права, динамичному развитию гражданского общества, достижениям в экономике и социальной сфере, повышению качества жизни людей», — отметил глава региона.

«Убежден, что парламентарии всегда будут в авангарде преобразований, направленных на дальнейшее обеспечение безопасности, укрепление потенциала великой Родины и ее международного авторитета», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом Глава Пензы поручил проверить законность организации парковок на земельных участках в центре города
В Пензе 9 мая ограничат продажу алкоголя В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автоперевозчик»
В Пензенской области прокуроры выявили нарушения в сфере соцподдержки семей с детьми В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама