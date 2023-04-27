Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем российского парламентаризма Общество

Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем российского парламентаризма.

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«Этот молодой государственный праздник приурочен к началу работы в 1906 году первого в отечественной истории демократического института — Государственной думы России. Сегодня парламент страны — это кузница законов Российской Федерации, обеспечивающая развитие нашего государства и реализацию прав и законных интересов граждан», — отметил спикер гордумы.

«Могу с уверенностью сказать, что жители Сурского края и областного центра являются политически активными, они ответственно и вдумчиво подходят к выбору кандидатов в депутаты, понимая, что от их решения сегодня будет зависеть жизнь города, региона и страны завтра. И я верю, что народные избранники всех уровней оправдают оказанное им доверие, верно служа интересам своих избирателей, содействуя претворению в жизнь созидательных планов», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин пожелал всем мира, добра, благополучия, крепкого здоровья, мудрости в принятии решений и дальнейших успехов на благо процветания Отечества.