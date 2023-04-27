19:00:28 Четверг, 27 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем российского парламентаризма

10:19 | 27.04.2023 | Общество

Печать

Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем российского парламентаризма.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем российского парламентаризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот молодой государственный праздник приурочен к началу работы в 1906 году первого в отечественной истории демократического института — Государственной думы России. Сегодня парламент страны — это кузница законов Российской Федерации, обеспечивающая развитие нашего государства и реализацию прав и законных интересов граждан», — отметил спикер гордумы.

«Могу с уверенностью сказать, что жители Сурского края и областного центра являются политически активными, они ответственно и вдумчиво подходят к выбору кандидатов в депутаты, понимая, что от их решения сегодня будет зависеть жизнь города, региона и страны завтра. И я верю, что народные избранники всех уровней оправдают оказанное им доверие, верно служа интересам своих избирателей, содействуя претворению в жизнь созидательных планов», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин пожелал всем мира, добра, благополучия, крепкого здоровья, мудрости в принятии решений и дальнейших успехов на благо процветания Отечества.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом Глава Пензы поручил проверить законность организации парковок на земельных участках в центре города
В Пензе 9 мая ограничат продажу алкоголя В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автоперевозчик»
В Пензенской области прокуроры выявили нарушения в сфере соцподдержки семей с детьми В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама