На набережной «Спутника» завершен первый весенний этап кампании по озеленению Общество

Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. Первый весенний этап кампании по озеленению завершен на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

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«Пока до открытия сезона в «Спутнике» остаются считанные дни, продолжаются работы по благоустройству. С тропы здоровья вывезен весь сухостой, а на набережной завершился первый весенний этап кампании по озеленению. Включились в нее и жители «Спутника», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

В нем отмечается, что в рамках международной акции «Сад памяти» четвероклассники школы имени М.Ю. Лермонтова при поддержке строительного холдинга «Термодом» высадили два десятка каштанов недалеко от мемориала «Колокол памяти».

Кроме того, как следует из текста, новые деревья появились и на аллее, посвященной ветеранам Великой Отечественной войны.

«Подобное происходит ежегодно в преддверии 9 Мая. Саженцы, памятные таблички и дальнейший уход за деревьями также предлагает «Термодом». Собственно, с подачи холдинга аллея и появилась в 2015 году», — напоминается в сообщении.