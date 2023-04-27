В Пензе 9 мая ограничат продажу алкоголя Общество

Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. Реализация алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре будет ограничена в Пензе 9 мая вблизи мест проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«В соответствии с постановлением администрации города Пензы №533 от 26 апреля 2023 года, ограничения затронут продажу спиртного, в том числе пива и изготавливаемых на его основе пивных напитков, в объектах розничной торговли, расположенных в непосредственной близости к местам проведения праздничных мероприятий. Так, с 8.00 до 16.00 запрет будет действовать в торговых точках на улицах Карпинского, Фурманова, Коммунистической, Ворошилова и на проспекте Победы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что аналогичные ограничения вводятся вблизи Юбилейной площади.

«Купить алкоголь в стеклянной таре в расположенных рядом с этой территорией магазинах нельзя будет с 14.00 до 23.00», — уточняется в сообщении.